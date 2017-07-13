ماكرون: لن نضع رحيل الأسد شرطا للوصول إلى حل سياسي

‏قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في #باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إننا نواجه تهديدات من قيادات وأنظمة في العالم ممن يمولون الإرهاب ويدعمونه.

وأضاف ترمب إن علاقة #أميركا مع #فرنسا أقوى من أي وقت مضى. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تؤكد التزامها بهزيمة الإرهاب.

وأشار ترمب إلى دعم حكومة #العراق للمحافظة على ما تم إنجازه. ‏وأكد ترمب "نسعى للوصول الى وقف شامل لاطلاق نار في سوريا".

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي أنه عقد مباحثات طويلة مع ترمب شملت مكافحة الإرهاب.

وأكد ماكرون أنه لا خلاف مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب. وقال "غيرنا عقيدة فرنسا حول سوريا للوصول الى حل سياسي شامل".

وأضاف ماكرون "اتفقنا بمتابعة العمل المشترك في سوريا والعراق". مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة اتصال لإنشاء خارطة طريق أممية لما بعد الحرب في #سوريا.

وقال ترمب "نعمل من أجل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في منطقة أخرى في سوريا"، فيما قال ماكرون "أي استخدام للسلاح الكيماوي في سوريا سنقوم برد مباشر على المخازن".

وأكد ماكرون أن فرنسا لن تضع رحيل بشار الأسد شرطا للوصول إلى حل سياسي.

ووصل الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، صباح الخميس، إلى #باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون، وحضور العرض التقليدي في مناسبة #اليوم_الوطني في 14 تموز/يوليو كما أعلن البيت الأبيض.

وسيشارك ترمب في #الاحتفالات بيوم الباستيل وإحياء الذكرى المئوية لانضمام القوات الأميركية للحرب العالمية الأولى.





