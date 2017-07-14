إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين بباحات المسجد الأقصى

قتلت #إسرائيل 3 فلسطينيين في باحات #المسجد_الأقصى، الجمعة، بعد أن خرجوا من باب الأسباط في المسجد، وأطلقوا النار على مجموعة من شرطة الاحتلال، وأصابوا 3 أشخاص، وأعلنت إسرائيل رسمياً عن مقتل شرطيين من حرس الحدود في العملية.

وبعد انسحاب المهاجمين إلى باحات المسجد الأقصى، جرى اشتباك مسلح، واستشهد المنفذون الثلاثة وهم من مدينة أم الفحم، وكانوا يحملون رشاشين من نوع "كارل غويتاف" ومسدسا".

وأسماء المنفذين هي محمد أحمد جبارين 29 عاما، ومحمد عبد اللطيف جبارين 19 عاما، ومحمد أحمد مفضل جبارين 19 عاما.

ووفق شرطة الاحتلال فإن الثلاثة بدون خلفية أمنية سابقة، ويقوم جهاز الأمن العام بالتحقق، وتفاصيل التحقيق محظورة.

وفور الهجوم، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، وقرر عزل البلدة القديمة في #القدس.

إغلاق الأقصى ومنع الصلاة فيه

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستمنع صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، فيما احتجزت 12 حارسا من حراس المسجد الأقصى وصادرت هواتفهم.

ومنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، سيكون للمرة الثانية منذ عام 1969، عندما أحرق المسجد الأقصى، وسبق وأغلق في يوم عادي عندما تمت محاولة اغتيال عضو الكنيست المتشدد "يهودا جليك" في القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، إن "القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس يهورام هاليفي قرر إغلاق أبواب المسجد".

وأضافت "كذلك تقرر إخلاء حيز الحرم الشريف من الناس".

وتابعت "كما تقرر عدم إجراء صلاة الجمعة اليوم في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر".

إلا أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في بيان له إنه "تم إغلاق المسجد ليوم واحد".

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منع مفتي القدس من دخول المسجد

هذا ودعا الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القرار الإسرائيلي بإغلاق المسجد.

ووصل الشيخ حسين إلى باب الأسباط، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة القريبة من المسجد الأقصى، ولكن الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول المسجد.

وفي تصريح للصحافيين، قال الشيخ حسين: "أدعو المصلين إلى القدوم والصلاة في المسجد الأقصى، فهو مسجد إسلامي ولا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تمنع الصلاة فيه".

وأضاف أن "إغلاق المسجد أمام المصلين هو أمر مستهجن ومرفوض ويجب تمكين المصلين من الصلاة فيه".

وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمات هاتفية مع كل من وزيري الأمن والأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومنسق أعمال الحكومة في يهودا والسامرة وقطاع غزة، وتقرر خلالها إغلاق الحرم الشريف هذا اليوم لأسباب أمنية.