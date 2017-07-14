حملة تضامن "تكاسي" لندن مع قطر تنفضح وتثير موجة سخرية

تشن وسائل إعلام قطرية #حملات_مكثفة للإيحاء بـ #تعاطف دولي مع #الدوحة في أزمتها مع دول الخليج، هذه الحملات تركز على أن #قطر تتعرض لما تصفه بالحصار، وأن العالم يطالب برفع هذا الحصار، غير أن هذه الحملات غالبا ما يثبت زيفها ما يثير #موجات_سخرية على مواقع التواصل.

هي ليست إلا #إعلانات_مدفوعة الثمن تلك التي #تزين الهياكل الخارجية لسيارات #تاكسي #لندن الشهيرة تستأجرها جهات دولية وتجارية كنوع من التسويق.

وفي هذا الصدد يقول أحد السائقين: "إنه مصدر دخل آخر بالنسبة لي، وأنا أفضل ألا أعرض أي إعلان على سيارتي لكن مع دخول "أوبر" السوق أحتاج إلى دخل إضافي، ليس لدي خيار بخصوص الإعلان الذي يعرض على سيارة أجرتي، وإن كنت تملك سيارة أجرة فلن تضع إعلانا دون أن يدفع لك مقابله".

واستغلت قطر أزمتها الحالية مع الرباعية العربية، واستأجرت ترخيص إعلانات تاكسي لندن لتضع لافتات تدعو لرفع ما تصر الدوحة على وصفه بالحصار.

ثم روجت وسائل الإعلام القطرية أن هذه اللوحات ما هي إلا حملة تضامنية من قبل سائقي لندن لدعم قطر، فيما هي مجرد حملة إعلانية مدفوعة لا تمثل فرقا حتى لسائقي السيارات أنفسهم.

وهو ما أكده سائق آخر قائلا: "لا يهمني ما يروج من إعلانات على سيارة التاكسي من الخارج، لأنها موجهة إلى الناس في الخارج".

وما زعمت وسائل الإعلام القطرية أنه حملة لدعم قطر بات محل سخرية وتندر واسعة النطاق على وسائل التواصل، فربط دعم قطر بإعلانات عن عطور ومشروبات بل حتى ملابس نسائية.