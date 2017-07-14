علاقات الدوحة مع طهران على ما يرام كما في السابق

بعد #الأزمة_القطرية والمقاطعة الخليجية والعربية اندفعت #الدوحة إلى توسيع أطر عملها مع #طهران ليتكشف مستوى العلاقة القديمة بين البلدين، وتأثيراته على ملفات عديدة في المنطقة.

فالعلاقات الإيرانية القطرية على ما يرام كالعادة، تواصل وتوافق مستمر منذ سنوات رغم الخلاف على عدد من الملفات وأبرزها الحرب السورية.

هذا التواصل تطور بعد #المقاطعة_الخليجية والعربية للدوحة، حيث بادر أمير قطر الشيخ تميم إلى الاتصال بالرئيس الإيراني لتهنئته بتجديد رئاسته.

الدوحة سعت أيضا لتعزيز العلاقات التجارية مع طهران بزعم مواجهة ما تسميه #قطر حصارا.

ولم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير الخارجية القطري مرات عدة على أهمية العلاقات والروابط التاريخية مع #إيران .

وقد التقى رئيس الوزراء بعد أزمة قطر مع السفير الإيراني في الدوحة، وكرر الحديث عن تعزيز التعاون بين البلدين.

هذا التعاون يأتي رغم حضور قطر لقمة #الرياض وموافقتها على #بيان_القمة باعتبار إيران الراعي الأول للإرهاب والعمل على عزل نظامها.

وليس التعاون بين الدوحة وطهران سياسيا واقتصاديا فقط، بل هو تمدد إلى الإعلام مع نشر موقع قناة العالم الإيرانية رسالة شكر لقناة الجزيرة بسبب مساعدتها على استعادة صفحتها على موقع تويتر، بعد السيطرة عليها من قبل قراصنة الإنترنت.