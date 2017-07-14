قرقاش: القطيعة مع قطر ستطول

بعد مغادرة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، للمنطقة الخليج بعد جولة شملت الدوحة، الكويت، وجدة، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور القرقاش إنه يرى أزمة #قطر، وبعد الصخب المصاحب، تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة"، وأن القطيقة مع قطر ستطول، وأضاف "نحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره".

أرى أزمة قطر،وبعد الصخب المصاحب،تتجه إلى مرحلة "النار الهادئة" ونحن ندرك يوما بعد يوم أن الجار المربك والمرتبك لا يرى الحاجة ليراجع مساره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وقال قراقاش "متجهون إلى قطيعة ستطول، هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية".

متجهون إلى قطيعة ستطول،هو ملخص الشواهد التي أمامنا، وكما تصرخ قطر بالقرار السيادي فالدول الأربع المقاطعة للإرهاب تُمارس إجراءتها السيادية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" : "نحن أمام خيارات سيادية سيمارسها كل الأطراف حسب مصالحه الوطنية وثقته في من حوله وقراءته لجواره، ولعله الأصوب في ظل إختلاف النهج وإنعدام الثقة".

للدول الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية إستقرارها،وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز،حقها أن تعزل التآمر عنها — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 13, 2017



وأشار قرقاش إلى أن الحل السياسي المرتبط بتغيير قطر لتوجهاتها بعيد، وبالتالي فإنه وفِي ظل ذلك لن يتغير شيء و "علينا البحث عن نسق مختلف من العلاقات".



وأكد أنه للدول #الأربع المقاطعة كل الحق في حماية نفسها وإغلاق حدودها وحماية إستقرارها، وإجراءاتها في هذا السياق مستمرة وستتعزز،حقها أن تعزل التآمر عنها.