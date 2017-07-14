قطر ترفض الاعتراف بفشل دبلوماسية تيلرسون

قال وزير #الخارجية #القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الأزمة بين بلاده والدول المقاطعة لها لا يمكن أن تحل خلال يوم واحد، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن فشل الجهود الدبلوماسية التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي ريكس #تيلرسون لحل #الأزمة_الخليجية.

وأكد وزير خارجية #قطر خلال حديث للصحافيين في #أنقرة أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة و #الكويت للتوصل لحل للأزمة.

كما جدد الوزير القطري نفي الاتهامات الموجهة للدوحة بدعم #الجماعات_الإرهابية، معتبرا أنه لم يتم تقديم دليل واحد حتى الآن على هذه التهم.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش #أوغلو وبحضور وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، أن جهود بلاده ستنصب على حل يناسب العلاقات الأخوية بين بلدان المنطقة خصوصا أن الرئيس التركي سيزور الخليج خلال الأيام المقبلة.

وقال مولود تشاوش أوغلو "على المدى المتوسط، وليس على المدى الطويل، كذلك ليس على المدى القصير، ولكن نعتقد أننا سنحقق نتيجة على المدى المتوسط. نحن نؤيد كل الجهود المبذولة ونحاول أن نبين إسهامنا في العملية التالية بتأكيد الحقوق والأخطاء بطريقة داعمة وموضوعية".



وبالتزامن، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، يصل خلال الساعات المقبلة إلى منطقة الخليج، في إطار جهود تخفيف التوتر.