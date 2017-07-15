وزير الخارجية التركي: نسعى إلى حل أخوي لأزمة قطر

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش #أوغلو ، وبحضور وزير الخارجية القطري #محمد_آل_ثاني، أن جهود تركيا ستنصب على حل يناسب العلاقات الأخوية بين بلدان المنطقة، خصوصاً أن الرئيس التركي سيزور الخليج خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية التركي، الجمعة، إن التوصل إلى تسوية لأزمة قطر المدى المتوسط يكون من خلال تأكيد الحقوق وكذلك الأخطاء بطريقة موضوعية.

أما وزير خارجية قطر فأصر على القول إن الأزمة لا يمكن حلها في يوم واحد.

وفي محاولة منه لاستبعاد أي دور محايد لتركيا، قال إن بلاده ستواصل عملها مع #واشنطن و #الكويت لإنهاء الأزمة من دون أن يذكر أنقرة.

ونفى الوزير القطري تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، مشيرا إلى إن #الدول_الأربع لم تقدم دليلا واحدا ضد بلاده، على حد تعبيره.

بينما اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، #أنور_قرقاش ، في تغريدة له أن القطيعة مع قطر ستطول.

وبالتزامن، يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال الساعات المقبلة إلى منطقة الخليج، في إطار جهود تخفيف التوتر.