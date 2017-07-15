لودريان يبحث مع الجبير أزمة قطر وضرورة محاربة الإرهاب

أجرى #وزير_الخارجية_الفرنسي جون إيف لودريان مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير في جدة التي وصلها، السبت، قادما من الدوحة.

وتناولت المحادثات السعودية الفرنسية الأزمة مع قطر وسبل حلها، فيما شدد الوزير الفرنسي ومن الدوحة على ضرورة مواجهة تمويل الارهاب.

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على أهمية الحوار والتهدئة في التعامل مع أزمة قطر، مشيراً إلى أن باريس تدعم الحوار مع كل الأطراف.

وشدد لودريان، في مؤتمر صحافي مشترك السبت مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، على أن فرنسا تدعم جهود الوساطة الكويتية، مؤكداً على أن الأزمة الحالية لا تخدم مصالح الجميع.

وقال إن قطر مستعدة لمباحثات بناءة لحل الأزمة من دون المساس بسيادتها.

وأضاف الوزير الفرنسي: "علينا مواجهة تهديد الإرهاب وعلى شركائنا بذل جهدهم لتحقيق ذلك".

أما وزير الخارجية القطري فقد أعلن أن جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تكون "جماعية"، على حد تعبيره.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، السبت، إلى قطر في بداية جولة خليجية تشمل السعودية و#الكويت و #الإمارات و #قطر لحل #الأزمة_القطرية، وتأتي الزيارة بعد زيارات أخرى قام بها نظراؤه من أميركا وألمانيا وبريطانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أن جولة الوزير لودريان ستستمر يومين، وتأتي في إطار جهود #باريس لتقريب وجهات النظر بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب، التي تتهم #الدوحة بدعم #الإرهاب وتمويله.وأوضحت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن لودريان سيلتقي في السعودية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لبحث الأزمة مع الدوحة.