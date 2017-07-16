البنوك القطرية تبيع قروضها في الإمارات خوفا من العقوبات

علمت قناة "الحدث" من مصادر مصرفية أن مصارف إماراتية كبرى تقوم بشراء القروض التي منحتها بنوك قطرية، لاسيما بنكا بروة والدوحة، للشركات الإماراتية.

وأكدت المصادر أن البنوك الإماراتية تقوم بشراء هذه القروض بخصم، علما أن حجم هذه التمويلات يقدر بمليارات الدولارات.

وأضافت المصادر أن البنوك القطرية تقوم ببيع هذه القروض، تخوفاً من فرض عقوبات إضافية على قطر، حيث من المتوقع أن تشمل أي عقوبات ضوابط صارمة على التعاملات المصرفية والتحويلات، ما يجعل البنوك القطرية تواجه تحديا كبيرا في تحويل حصيلة أي دفعات قروض لها داخل الدول المقاطعة.

وعادة عندما يشتري بنك ما محفظة القروض لبنك آخر مع خصم، يكون الخصم على الرسوم.

وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت بتخفيض انكشافها على البنوك القطرية، حيث تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.

يشار إلى أن البنوك القطرية تعاني أصلا منذ أكثر من شهر من شح في السيولة ناتج عن المقاطعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إقراض البنوك لبعضها، وهو الأمر الذي اضطر المركزي إلى تسييل جزء من أصوله لدعم سيولة البنوك.