أردوغان بجولة خليجية الأسبوع القادم لبحث الأزمة القطرية

أعلنت #تركيا اليوم عن #جولة_خليجية لرئيسها رجب طيب #أردوغان تبدأ من #السعودية في الـ23 من يوليو/تموز الجاري على أن تشمل #الكويت و #قطر .

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها بعض الدول في إيجاد حل للأزمة القطرية. وقد استقبلت عواصم الدول الأربع المقاطعة لقطر إلى جانب الدوحة عدة زيارات خلال الفترة القليلة الماضية، من قِبل وزير الخارجية الأميركي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي.

وكانت السعودية ومصر والإمارات أكدت أمس تمسكها بقائمة المطالب التي قدمتها مع البحرين إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات ورفع العقوبات الاقتصادية عن الدوحة، معتبرة أن من حقها اتخاذ الإجراءات المناسبة لكي تحفظ أمنها واستقرارها.