مركز أبحاث: قطر استخدمت قاعدتها وأرضها محطة للإرهابيين

في أول حدث من نوعه تشهده عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل منذ تفجر الازمة مع قطر، نظم مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات ندوة حول دعم قطر للارهاب وذلك ضمن حملة للتأكيد انه لا يمكن السماح للحكومات بأن تواصلَ سلوكهَا المباشر والعلني في دعم الأيدولوجيا المتطرفة والإرهاب.

واعتبر رئيس مركز "تريندز" ريتشارد بروشل في خلال الندوة أن الدوحة قررت أن تغرد خارج السرب بسياستها الخارجية من خلال دعمها للارهاب والارهابيين.

وقال "قررت قطر منذ العام 2000 إن لم يكن قبل ذلك أن تتخذ طريقها في السياسة الخارجية وتُغرّد خارج السرب بمخالفتها النظام العالمي الذي يحارب الإرهاب، فيما هي قرّرت أن تدعمه. فاستخدمت بلادها وقاعدتها كمحطة للإرهابيين. وتعتبر أنّ الوقت قد حان لأوروبا لحثّ قطر على وقف تمويلها للإرهاب".

واضاف "المطلوب منها هو تغيير سلوكياتها ولهذا السبب يتم الضغط باتجاه دفع لتغيير سياستها وبالتالي فإنّ الموقف الأميركي واضح من أزمة قطر ولا يمكن للولايات المتحدة أن تدعم أي دولة على صلة بالإرهاب".

