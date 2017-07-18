موغريني: توتر منطقة الخليج سيؤثر سلبا على الوضع بليبيا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا #موغريني أنها ستزور #الكويت يوم الأحد المقبل لبحث #الأزمة_القطرية، مشيرة إلى أن #توتر منطقة الخليج سيؤثر سلباً على الوضع في ليبيا.

وصرحت المسؤولة الأوروبية قائلة "نعم أنوي زيارة المنطقة ويوم الأحد المقبل سأكون في الكويت، التي تعد وسيطا نثق به ونتواصل معه بشكل يومي".

وناقشت موغريني موضوع الأزمة القطرية مع وزير الخارجية الفرنسي واتفقا على أهمية تفادي التوتر في الخليج، معتبرة أن هذا التوتر سيكون له تداعيات سلبية على الوضع في ليبيا.

وقالت موغريني "هذا أمر اتفق عليه وزراء الاتحاد الأوروبي لأن ليبيا والحل السياسي للأزمة الليبية يعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".