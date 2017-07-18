واشنطن: ممارسات إيران تغذي الصراع في الشرق الأوسط

أعلنت #الولايات_المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على #إيران على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي الدولي مع #طهران.

وأكدت واشنطن أن المتمردين الحوثيين يهاجمون السعودية بأسلحة إيرانية.

وقالت واشنطن إن إيران تستمر بتزويد #الحوثيين بأسلحة تهدد أمن الملاحة في #البحر_الأحمر، وأن ممارسات إيران تغذي الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت أن إيران ترحل اللاجئين الأفغان الذين يرفضون القتال في #سوريا.

وفرضت #الخارجية_الأميركية عقوبات على 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج #الصواريخ_الباليستية والحرس الثوري الإيراني.

كان مسؤولون في #البيت_الأبيض أعلنوا مساء الاثنين أن #واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي وقع في 14 تموز/يوليو 2015.

