الرئيس السوداني يستجيب لطلب السعودية بالتواصل مع واشنطن

أشاد الرئيس السوداني، #عمر_حسن_البشير، بالعلاقات التي تربط بلاده مع المملكة العربية #السعودية ووصفها بأنها متميزة وقوية، معبراً عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة المسلمين، وشكره لها على دعمها المستمر للسودان في كافة المجالات.

وفي بيان للرئاسة السودانية، أكد الرئيس البشير أنه استجابة لطلب قيادة السعودية، "أكد موافقته على التواصل الإيجابي مع الحكومة والأجهزة الرسمية #الأميركية خلال الفترة القادمة، من أجل الرفع النهائي للعقوبات المفروضة على السودان، بالإضافة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحل كافة الإشكالات القائمة بين البلدين"، وشكر الرئيس السوداني قيادة المملكة على تلك الجهود.

ووفقاً للبيان، فقد أكد الجانبان السوداني والسعودي على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف وتمويله باعتباره يمثل الخطر الأكبر على المجتمعات المسالمة في كل أنحاء العالم، وأكدا التزامهما بكل القرارات الدولية في هذا الشأن.