السعودية: إيران تحاول التغطية على تدخلات غير مشروعة

رد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله #المعلمي، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظريف، الذي دعا الرياض إلى التعاون في #اليمن و #سوريا، ووصف المعلمي الدعوة الايرانية بـ "غير السوية"، وقال لصحيفة "الحياة" اللندنية إنها للتغطية على تدخلات طهران غير المشروعة.

وأضاف أنه كان الأحرى بوزير خارجية إيران دعوة بلاده إلى الكف عن التدخل في شؤون #اليمن والدول العربية الأخرى.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك #المخلافي أن #التحالف العربي كسر أطماع ‏إيران، وحال دون تحقيق نفوذها في اليمن.

ونوه المخلافي خلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية ‏المعتمدين لدى الجزائر إلى أن الشعب اليمني يرفض أن تحكمه ميليشيات تديرها من الخارج قوى إقليمية تسعى إلى التوسع ‏واستهداف الأمن القومي العربي‏.

وجدد موقف حكومته وانفتاحها على ‏الاقتراحات التي تقدم بها المبعوث الأممي، وتنص على ‏تسليم ميناء ومحافظة #الحديدة ، وانسحاب الحوثيين منها، وإنشاء لجنة اقتصادية لتسلم ‏الموارد، وتحويل مرتبات موظفي الدولة.