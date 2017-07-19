برلماني بحريني يقلل من قدرة تركيا على اختراق أزمة قطر

قلل النائب في البرلمان البحريني جمال بو حسن، الثلاثاء، من إمكانية إحداث أي خرق في أزمة #قطر مع جيرانها عبر زيارة الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن الحل يكمن في مبادرة الكويت، وفق قناة "الحدث" الأربعاء.

وأعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب #أردوغان يعتزم زيارة #السعودية و #الكويت و #قطر في 23 و24 يوليو/تموز.

وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة أزمة قطر.

وكان وزير الخارجية السعودي، #عادل_الجبير، قد وصف موقف تركيا من أزمة قطر بأنه "حيادي".

وقاطعت دول عربية وإسلامية الدوحة، الشهر الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل قطر لجماعات إرهابية، وبتحالفها مع #إيران التي تهدد استقرار #الخليج والمنطقة

ورفضت أنقرة التراجع عن إقامة قاعدة عسكرية في قطر أو سحب القوات التي أرسلتها إلى الدوحة.