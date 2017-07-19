جنرال أميركي: سنعاقب الحرس الثوري الإيراني

أعلن نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي أن تهديدات الحرس الثوري الإيراني لقوات بلاده يجب ألا يثنيها عن معاقبته، نقلاً عن قناة "الحدث"، الأربعاء.

وأعرب الجنرال #بول_سيلفا عن قلقه من تهديد قوات الحرس الثوري الإيراني بضرب قوات بلاده في العراق، في حال إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.

وشدد على أن واشنطن يجب أن تكون على أهبة الاستعداد وألا تثنيها التهديدات الإيرانية عن اتخاذ خطوات ضد الحرس الثوري.

وكان رئيس هيئة الأركان الإيراني، محمد باقري، اعتبر أن مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات عليه "يشكل خطرا كبيرا على أميركا وقواعدها وقواتها في المنطقة".

وفرضت أميركا عقوبات على إيران، الثلاثاء، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، غير أنه أعلن أن سلوك النظام يمثل تهديدا للمنطقة.