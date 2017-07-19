رئيس أركان الجيش الفرنسي يستقيل إثر صدام مع ماكرون

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية، #بيار_دو_فيلييه، استقالته الأربعاء من منصبه في بيان، وذلك بعد خلاف حول اقتراحات بخفض #ميزانية_الدفاع .

وقال دو فيلييه في البيان إنه سعى لقيادة #القوات_الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها.

وأوضح الجنرال دو فيلييه في البيان أنه "لم يعد قادراً على الحفاظ على استمرارية نموذج الجيش الذي يؤمن به لضمان حماية فرنسا والفرنسيين، اليوم وغدا، ولدعم طموحات بلادنا".

وأكد أنه "تحمل مسؤوليته" عبر تقديم استقالته إلى الرئيس #إيمانويل_ماكرون الذي قبلها. وكان الرئيس وجه أخيراً انتقادات قاسية إلى دو فيلييه حول ميزانية الجيش.