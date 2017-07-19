مفاجأة.. هذا الشخص وراء التحريض على الجيش اللبناني

حملات التجييش التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضد #الجيش_اللبناني التي اتهم فيها نازحون سوريون، تتوضح معالمها تباعا حيث اتضح أن مشغل الحساب "اتحاد الشعب السوري" المحرض ضد الجيش يقودها السوري هاني الحسين، وهو مؤيد لنظام الأسد، وله علاقات مع ما يسمى سرايا المقاومة التابعة لميليشيات #حزب_الله، بحسب ما كشفه ناشطون من خلال مراقبة الصفحة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون اللاجئين، معين المرعبي، في اتصال مع "الحدث"، أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذه الحملات ضد الجيش، كانت السلطات على يقين بأنها مفبركة من جهات خارجية، غامزا من قناة #النظام_السوري وذلك بهدف إشعال فتنة بين اللبنانيين والسوريين وبين السوريين والجيش اللبناني.

كلام المرعبي يلتقي مع العديد من المسؤولين اللبنانيين الذين يرون في عمليات التحريض ضد الجيش هدفا لإضعافه وإظهاره أنه غير قادر على حسم معركته ضد المسلحين من دون مؤازرة من ميليشيات حزب الله وقوات النظام التي ما فتئت تنفذ غارات على المسلحين داخل الأراضي اللبنانية.

وذاع صيت عمليات التحريض ضد الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي بتهديدها للسلم الأهلي وتسعير الكراهية بين السوريين واللبنانيين ما أشغل الرأي العام اللبناني الذي انقلب جزء من مزاجه ضد النازحين السوريين.

وأثارت بعض الممارسات العنصرية بزعم الدفاع عن الجيش سخطا في الأوساط اللبنانية رغم حالة التملل من عبء النازحين الذين فاق عددهم المليون ونصف المليون في ظل شح الموارد.