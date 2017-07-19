4 آلاف جندي لبناني لمعركة عرسال المرتقبة

في خطوة وصفت بمؤشر على قرب انطلاق المعركة، أفادت موفدة "الحدث" بأن قائد #الجيش_اللبناني العماد جوزيف عون، تفقد التعزيزات على جبهة #عرسال الحدودية شرق البلاد.

كما أفادت موفدة #الحدث بأن الجيش اللبناني نشر نحو أربعة آلاف جندي.

فيما نقلت صحيفة #الحياة عن مصادر أمنية لبنانية أملها بأن يؤدي ما أسمته "عض الأصابع" إلى رضوخ المسلحين لشروط حزب الله والانسحاب من الجرود بدل حصول معركة عسكرية.

وبحسب المصادر فإن الضغوط العسكرية من النظام وميليشيات حزب الله مستمرة على زعيم "النصرة" أبو مالك التلة للانسجاب.

لكن البند العالق في المفاوضات بين ميليشيات حزب الله والنصرة هو تمسك زعيم النصرة بنقل السلاح الثقيل مع انتقال المسلحين من الجرود إلى إدلب، بينما تصرّ ميليشيات حزب الله على أن يقتصر الأمر على نقل السلاح الخفيف.

من جانبها، نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصادر قريبة من حزب الله اعتبارها أن موقف رئيس الوزراء سعد الحريري ينمّ عن قناعة بأن معركة عرسال واقعة لا محالة، وتصريحاته سببها ألا يكون خارج السياق.