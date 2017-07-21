تظاهرة أمام برلمان تونس للمطالبة باستعادة أطفال داعش

تلجأ أم باكية لمبنى مجلس النواب في تونس فقدت ابنها البكر بيد أنها تستعطف النواب لمساعدتها في استعادة أطفاله وزوجته المحتجزين في ليبيا.

عائلات مقاتلين تونسيين تم تجنيدهم في صفوف تنظيمات متطرفة من بينها داعش، نظمت وقفة أمام البرلمان التونسي للمطالبة باستعادة حوالي 40 طفلاً، بعضهم فقد أبويه، وآخرون مع أمهاتهم محتجزون في سجنين في ليبيا، أحدهما في مصراتة والثاني في قاعدة امعيتيقة الجوية قرب العاصمة طرابلس.

تحت قبة البرلمان كانت تجري بالتزامن مع تطاهرة عائلات ضحايا التجنيد للقتال جلسة عامة يحضرها رئيس الوزراء لم يتردد خلالها صدى يذكر لاستغاثة أقارب الأطفال المحتجزين في ليبيا، وتحقق لجنة برلمانية منذ فترة في علاقة جمعيات دينية وخيرية تلقت تمويلات من قطر بهذا الملف.

ناشطون سياسيون وحقوقيون تونسيون يربطون بين استمرار محنة العائلات التونسية ونفوذ شبكات وجمعيات مرتبطة بجماعات سياسية متورطة في تسفير آلاف الشبان التونسيين للقتال في بؤر التوتر، وتريد طمس الحقيقة ليس للإفلات فقط من العقاب وإنما أيضاً لأسباب انتخابية.