تحرك تركي - أوروبي في الخليج حول أزمة قطر

بحث خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في جدة مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

وحل #الرئيس_التركي ، رجب طيب #أردوغان، في وقت سابق، بجدة في إطار جولته الخليجية التي تستمر يومين للتوسط في #حل_الأزمة_مع_قطر .

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، #الأمير_خالد_الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة #مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق.

وكان أردوغان قال إن #السعودية يقع على عاتقها أكبر قدر من "المسؤولية" فيما يخص حل أزمة قطر.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك إسطنبول، قبيل بدء جولته الخليجية التي سيزور خلالها السعودية و #الكويت و #قطر : "المحطة الأولى لزيارتنا هي السعودية التي تحولت علاقتنا معها إلى علاقة استراتيجية في كل المجالات. وسأبحث مع الجانب السعودي قضايا، بينها الملف السوري، ونحن عازمون على مواصلة تعزيز العلاقات مع المملكة".

وتابع: "تقع على عاتق المملكة العربية السعودية مسؤولية أكبر من بقية الدول من أجل حل أزمة الخليج،" حسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

وتأتي زيارة الرئيس التركي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة أزمة قطر.

وفي سياق متصل، تزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الكويت، أيضا في إطار الجهود الدبلوماسية لمعالجة أزمة قطر.

وتجري موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الكويتيين للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بهدف حل أزمة قطر، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقاطعت دول عربية وإسلامية الدوحة، الشهر الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بتمويل قطر لجماعات إرهابية، وبتحالفها مع #إيران التي تهدد استقرار الخليج والمنطقة.

ورفضت أنقرة التراجع عن إقامة قاعدة عسكرية في قطر، أو سحب القوات التي أرسلتها إلى الدوحة.