كيف يعيش الفلسطينيون قرب المستوطنات؟

صباح مفعم بالحياة لهذه العائلة الفلسطينية، بعد ليلة مسكونة بالخوف والرعب.

لم يغمض فيها جفن للحاج ربيع الهريني الذي أمضى الليل مدافعا عن حياة أبنائه وأحفاده، #المستوطنون هاجموا البيت من ناحية مستوطنة بيت إيل التي تجاور مدينة #رام_الله تماما، ولولا تدخل #الجيش_الإسرائيلي في آخر لحظة لحدثت الكارثة.

الحاج ربيع الهريني، أحد السكان الذين تم الاعتداء على بيوتهم من قبل المستوطنين.

الشارع الرئيس الواصل بين مدينة رام الله وشمال #الضفة_الغربية، ظل طوال الليل مقطوعا، بعد أن أغلقـه المستوطنون واعتدوا بالحجارة على سيارات المارّة.

بعض الصور التي التـقطـت ليلا بالهاتف تظهر كيف يسير المستوطنون في الشارع ويهتفون ضدّ العرب، قبل اعتدائهم على بعض المنازل.

ليل الضفة الغربية لا يقتصر على خطر المستوطنين فقط، حيث يواصل جيش الاحتلال مداهمة القرى والمدن وشنَّ حملات اعتقال غير مسبوقة، طالت نوابا في المجلس التشريعي وأسرى محرّرين وناشطين.

ويخشى الفلسطينيون هذه الأيام من سيناريوهات أسوأ كتلك التي حدثت مع عائلة دوابشة عندما أحرقت عائلة بأكملها على يد عصابات المستوطنين.

لم تعد المواجهة محصورة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فهناك مواجهة مع ما يشبه دولة المستوطنين في الضفة الغربية، والتي صارت لها عصابات إرهابية متطرّفة، تنفذ عمليات ضد الفلسطينيين تحت شعار "تدفيع الثمن".