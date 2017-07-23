معركة جرود عرسال.. قتال وتفاوض دون حسم

تواصل #ميليشيات #حزب_الله و #النظام بسوريا حملة عسكرية في #جرود #عرسال اللبنانية ومنطقة #القلمون السورية تحت "شعار مكافحة الإرهاب".

وتعالت مناشدات لإنقاذ المدنيين المحاصرين في #مخيمات_اللاجئين في الجرود، والذين يشكلون 82% من إجمالي 12 ألف لاجئ، بحسب تصريحات #وزير_الداخلية_اللبناني.

معركة عسكرية ضد مسلحين من #جبهة_النصرة يتمركزون في جرود البلدة الحدودية قد تطول لأكثر من أسبوعين، وفق ترجيحات مصادر رسمية لبنانية، عزت ذلك لصعوبة طبيعة المنطقة.

ونقلت الحياة عن مصادرها أن هجوم ميليشيات "حزب الله" يستهدف في المرحلة الأولى مقاتلي "النصرة"، ويترك الهجوم على مواقع #داعش شمالاً إلى مرحلة لاحقة.

في هذه الأثناء، يناشد اللاجئون السوريون في جرود القلمون الغربي، المنظمات الإغاثية للمساعدة في ظل الحصار الذي فرضته الميليشيات عليهم وسط شح في المواد الأولية.

أما في جرود عرسال فالوضع متأزم مع وجود مدنيين من نساء وأطفال يحاول "لبنان الرسمي" وفق وزير الداخلية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاستقبالهم بعيدا من بلدة عرسال، حيث يفرض الجيش اللبناني إجراءات عسكرية لمنع تسلل مسلحين من الجرود.

بالموازاة مع ذلك، تدور مفاوضات للوصول إلى اتفاق يخرج بموجبه فصيل "سرايا أهل الشام" من جرود عرسال إلى الشمال السوري، وتم تنفيذ أولى خطواته بوقف النار، أما جبهة النصرة فترفض أي اتفاق للخروج من المنطقة.