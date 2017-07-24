أردوغان بالدوحة يحاول إيجاد حل لأزمة قطر

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى الدوحة بعد لقاءات أجراها في السعودية والكويت، محاولا إيجاد حل للأزمة القطرية.

وكان في استقبال أردوغان في مطار الدوحة أمير قطر الشيخ تميم، وعقدا لاحقا جولة محادثات موسعة.

وتربط قطر وتركيا صلات قوية بعد أن اتفقا على إنشاء قاعدة تركية في الدوحة، ثم بدء توافد الجنود الأتراك إلى قطر على دفعات.

يذكر أنه لا تصريحات خرجت بعد لقاء أردوغان بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بعد اجتماعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وأجرى الرئيس التركي، #أردوغان، محادثات مع أمير #الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، توجه بعدها إلى #الدوحة اليوم الاثنين.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد عقد في قصر السلام بجدة، الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

ودعا أردوغان في تعليقه على أزمة قطر إلى حل الخلافات بالطرق السلمية وبطريق الحوار، معتبراً أن إطالة أمد الأزمة القطرية لن يعود بالنفع على أي طرف من أطراف الخلاف، بحسب تعبيره.

ووصل أردوغان، الأحد، إلى جدة في إطار جولته الخليجية التي تستمر يومين للتوسط في حل الأزمة مع قطر.

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق.