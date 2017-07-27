إعلام ميليشيا حزب الله يعلن عن اتفاق لوقف النار بعرسال

أفادت وسائل إعلام ميليشيا حزب الله اللبناني، الخميس، وقفاً لإطلاق النار على كامل جبهات #عرسال، بدأ في السادسة من صباح اليوم بتوقيت بيروت.

وافادت تقاريرُ اعلامية ٌ بأن الاتفاقَ يقضي بخروج ِ مسلحي جبهة النصرة من الجرود مع عائلاتهم نحو إدلب مقابلَ الافراج عن ثلاثة عناصر من ميليشيا حزب الله خطفوا في معركة تل العيس في العام 2016

وقد علم ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نجح كوسيط لإتمام الاتفاق، ما ادى الى حصول ميليشيا حزب الله على طلب إنساني يخصّه ويتعلّق ببعض عناصره.

وكانت موفدة "الحدث" قد أفادت، أن قراراً سياسياً صدر بخوض الجيش اللبناني معركة القاع ضد داعش.

وأكدت مصادر حكومية للموفدة أن "الجيش هو الذي سيتولى إخراج داعش من الجرود دون التنسيق مع أي طرف لبناني أو سوري".

هذا وأفاد مصدر عسكري في الجيش اللبناني أن الجيش سيتولى المعركة العسكرية في مواجهة تنظيم داعش على الحدود دون تحديد موعد المعركة موضحا في الوقت ذاته أن التعزيزات العسكرية المتجهة نحو بلدة القاع في البقاع الشمالي تأتي في هذا الإطار.



هذا وأوضح المصدر العسكري في الجيش ان ليس هناك تقاسم للمعركة بينه وبين ميليشيا حزب الله في رد على سؤال ان كانت معركته ضد داعش مرتبطة بانتهاء المعركة ضد النصرة في جرود عرسال مؤكدا ان الجيش عندما يخوض معركة لا يتشارك فيها مع أحد بل يقوم بها وحده.

