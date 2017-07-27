اتصالات الملك سلمان بزعماء العالم تنجح بفتح الأقصى

أعلن بيان للديوان الملكي في #السعودية، الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء العالم، كما أجرى اتصالات مع الرئيس الاميركي دونالد #ترمب لبذل مساعيهم لعدم إغلاق #المسجد_الأقصى في وجه #المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.

واضاف البيان أن جهود الملك سلمان تكللت بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في اعادة الاستقرار والطمأنية للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم.

وأكدت السعودية على حق المسلمين في المسجد #الأقصى وأداء عبادتهم فيه بكل يسر واطمئنان.

واكد خادم الحريمن الشريفين، على وجوب عودة الهدوء في #حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وأن على المسلمين العودة لدخول المسجد وأداءات العبادات فيه بكل يسر وسهولة.

وتابع البيان بتأكيد السعودية على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية #الفلسطينية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية ورؤية حل الدوليتن وقرارات الشرعية الدولية.