اجتماع استثنائي للجامعة العربية حول اجراءات اسرائيل بالقدس

عقدت #الجامعة_العربية، الخميس، اجتماعا استثنائيا على المستوى الوزاري بناء على طلب #المملكة_الأردنية الهاشمية لبحث الإجراءات الإسرائيلية في #القدس .

وأكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل على ضرورة التصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تسعى إلى تغيير الأوضاع في القدس الشريف.

وقال #أمين_عام_الجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن القدس عنوان للهوية العربية والإسلامية، مشدد على أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وذكر أن القدس أرض محتلة ولا سيادة لقوة الاحتلال الإسرائيلية على هذه البقعة المباركة.

وفي كلمته، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالتمسك بحل الدولتين لتسوية الأزمة الفلسطينية.

ومن جانبه، أعلن وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي ان الإرهاب الإسرائيلي يستهدف الفلسطينيين في القدس وضواحيها.

وعمت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجا بفتح أبواب مسجد الأقصى، حيث عبر الفلسطينيون والمقدسيون عن فرحتهم من أمام المسجد الأقصى بعد إزالة الإجراءات الإسرائيلية، فيما حذرت القوات الإسرائيلية من التمادي بالتعبير عن ذلك.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، إثر هجوم في 14 تموز/يوليو، وأثارت غضباً فلسطينياً وإسلامياً عارماً وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان، بأن "عودة الشرطة في التدابير الأمنية هناك إلى ما قبل تنفيذ العملية التي قتل فيها جنديان إسرائيليان في الحرم الشريف، إلى ما قبل تاريخ 14 تموز/يوليو".

من جهته، أثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في محيط مسجد الأقصى، وأعلن في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في رام الله أن صلاة العصر ستقام داخل مسجد الأقصى اليوم.

