الفلسطينيون يدخلون الأقصى ويرفعون العلم الفلسطيني

دخل الفلسطينيون المسجد الاقصى للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين بعد فتح قوات الاحتلال باب حطّة.

وقد رفع الفلسطينيون العلم الفلسطيني على المسجد.

وكانت قوات الاحتلال رضخت لمطالب الفلسطينيين الذين رفضوا الصلاة في المسجد من دون فتح باب حطة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، يوجد نحو ١٠٠ ألف مصلي في الأقصى و محيطه.

وعمت الاحتفالات مدينة القدس ابتهاجا بفتح أبواب مسجد الأقصى، حيث عبر الفلسطينيون والمقدسيون عن فرحتهم من أمام المسجد الأقصى بعد إزالة الإجراءات الإسرائيلية، فيما حذرت القوات الإسرائيلية من التمادي في التعبير عن ذلك.

وفي وقت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عند "باب حطة"، وألقت قنابل صوتية على جموع الفلسطينيين المصلين ووصلت الإصابات إلى 37 في اعتداءات قوات الاحتلال في بابي الأسباط وحطة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إزالة كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، إثر هجوم في 14 تموز/يوليو، وأثارت غضباً فلسطينياً وإسلامياً عارماً وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان، بأن "عودة الشرطة في التدابير الأمنية هناك إلى ما قبل تنفيذ العملية التي قتل فيها جنديان إسرائيليان في الحرم الشريف، إلى ما قبل تاريخ 14 تموز/يوليو".

من جهته، أثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في محيط مسجد الأقصى، وأعلن في مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة في رام الله أن صلاة العصر ستقام داخل مسجد الأقصى اليوم.



