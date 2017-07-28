الاحتلال يقتحم الأقصى ويخرج المصلين والمعتكفين بالقوة

أفاد مراسل "العربية" أن #قوات_الاحتلال_الإسرائيلي اقتحمت بأعداد كبيرة من الجنود باحات #المسجد_الأقصى المبارك من باب المغاربة، وشرعت بإخراج المعتكفين والمرابطين من المصلى القبلي بالقوة واعتقلت عشرات الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان من داخل "الأقصى" أن الجنود قاموا بتحطيم باب الجنائز في المصلى القبلي ودخلوا منه، كما تم قطع الكهرباء عن المصلى الذي يتواجد به المعتكفون.

من جهة ثانية هاجمت قوات الاحتلال المصلين في منطقة باب الأسباط بالقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية عقب انتهاء الصلاة، بعد أن منعتهم من الدخول إلى الأقصى لأداء الصلاة فيه، ما اضطر الشبان لأداء الصلاة بالقرب من باب الأسباط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعطى أوامره الخميس بتعزيز قوات حرس الحدود في #القدس.

ودخل عشرات الآلاف من الفلسطينيين المسجد الأقصى، الخميس، لأول مرة منذ أسبوعين، لأداء صلاة العصر، بعدما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلية باب حطة.

