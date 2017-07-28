الدفاعات السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على مكة

أعلنت قيادة #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف من اعتراض صاروخ باليستي من دون وقوع أي أضرار، وذلك بعد أن أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة #مكة_المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج.

وأكدت قيادة التحالف أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على #ميناء_الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.

وأفاد مراسل "العربية" أن #الصاروخ_الباليستي الذي أطلقته الميليشيات اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي عبر #صاروخ_باتريوت، لتسقط شظاياه في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما تمكن #طيران_التحالف من تدمير منصة إطلاقه.

وفي أكتوبر الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة #مكة_المكرمة.

