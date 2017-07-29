البحرين.. اجتماع وزاري للدول الأربع المقاطعة لقطر

تعقد الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب: #السعودية، و #الإمارات و #البحرين و#مصر اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة البحرينية المنامة، غداً الأحد، لبحث مستجدات الأزمة القطرية، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على لقاء وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في #القاهرة.

وذكر بيان للخارجية المصرية أن الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها، والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقييم مستجدات الوضع ومدى التزام قطر بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبي في الشؤون الداخلية للدول الأربع.

ويأتي اجتماع ممثلي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في ظل تعنت قطري أفشل الوساطات العربية والدولية، فالدوحة لم تقدم خلال الفترة الماضية سوى المماطلة ربما على أمل أن تتراجع الدول الأربع عن مطالبها، أو تعيد النظر فيها، وهو ما نفاه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي أكد أن لا تراجع عن قائمة المطالب.

ويبدو أن الدول الأربع ومن ورائها العديد من الدول الساعية لمحاربة الإرهاب ومصادر تمويله تصر على وقف تمويل قطر للإرهاب عبر قبولها بمطالب يرى مراقبون أنها لا تمس بسيادة #الدوحة كما يدعي مسؤولون قطريون، بل هي خطوة ضرورية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه قال مندوب #السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إن السعودية بذلت جهوداً مضاعفة لمجابهة #الفكر_المتطرف.

وأضاف المعلمي في كلمة له أمام الجمعية العامة، إن السعودية تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن #مكافحة_الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهوداً حثيثة ومتواصلة.

