مطالبة أميركية أوروبية بوقف إيران لصواريخها الباليسيتة

حضت #الولايات_المتحدة وكل من #فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا مساء الجمعة، #طهران على وقف إطلاق #صواريخ_باليستية، وذلك غداة قيام طهران بتجربة لإطلاق صاروخ، يحمل أقماراً اصطناعية لوضعها في مدار الأرض.

وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأميركية، "نددت" واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بتلك التجربة الصاروخية و"دعوا" إيران "إلى الكف عن القيام بعمليات أخرى لإطلاق صواريخ باليستية و(وقف) البرامج المرتبطة" بهذا البرنامج العسكري المحظور، بموجب قرار صادر عن #مجلس_الأمن الدولي.

ويشتبه الغربيون بسعي #إيران، عبر استخدام تكنولوجيا الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية، إلى تطوير صواريخ بالستية طويلة الأمد قادرة على حمل شحنات تقليدية أو نووية.

وتنفي إيران على الدوام هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها الفضائي سلمي بحت.

إلا أن وزارة الخزانة الأميركية اعتبرت في بيان لها الجمعة في هذا الإطار أن "الصواريخ التي تحمل أقماراً اصطناعية تستخدم تكنولوجيات مرتبطة تماما بتلك المستخدمة لصنع صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهذا الإطلاق يشكل تهديدا من قبل إيران".

