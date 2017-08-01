رئيسة لجنة برلمانية أميركية: قطر تتسامح مع الإرهاب

ناقشت اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جلسة استماع السياسة الخارجية القطرية ودعم #الدوحة للإرهاب.

ووصفت رئيسة اللجنة، الجمهورية #إيليانا_روس_ليتينن، قطر بالبيئة المتسامحة مع تمويل الإرهاب.

وقالت إن الدوحة تمول منظمات إرهابية في العالم، فضلاً عن العديد من #الجماعات_المتطرفة في #سوريا .

روس- ليتينن نقلت عن كاثرين باور، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة، أن #السعودية و #الإمارات تدفعان الدوحة لاتخاذ إجراءات ضد ممولي الإرهاب، ولكن ذلك لم يحصل.

السيناتور الديمقراطي، ثيودور ديوتش، وصف الأزمة بأنها نزاع حول دعم قطر ماليا لمجموعات تحمل إشكالية عميقة.

وذكر جوناثان شانزر، نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في شهادة مكتوبة للجنة الفرعية أن قطر دعمت بشكل مفتوح الجماعات الإرهابية.

واعتبر شانزر أن هذا الدعم للجماعات الإرهابية يبعث على القلق مع وجود قاعدة أميركية في قطر ليصف هذا التناقض بأنه مجنون.

وعبر ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن، عن قلقه من توفير الدوحة منبراً للمتطرفين لنشر أيديولوجيتهم من خلال قناة " #الجزيرة ".