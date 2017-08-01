لبنان.. بعد تأجيلها توقعات ببدء تنفيذ اتفاق عرسال

من المتوقع ان تستكمل اليوم في لبنان، المرحلة الثانية من صفقة ميليشيا حزب الله والنصرة القاضية بخروج مسلحي الأخيرة وجرحاها وعائلاتهم وآلاف النازحين، مقابل تسليمها 8 أسرى للحزب لديها، بعد توقفها امس لاسباب قيل انها لوجستية



فيما ارجعت مصادر سورية أن أسباب تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق تعود إلى خلاف تفصيلي بين الطرفين بشأن ضمان الطريق الآمن في مناطق سيطرة النظام.



واشارت مصادر محلية إلى أن تأخر التنفيذ تأثر أيضا بعدد النازحين الذين رغبوا في مغادرة عرسال وجرودها في آن، إلى جانب الوقت الطويل الذي تطلبه وصول العدد الكبير من الحافلات التي سلكت طرقا وعرة داخل سوريا بغرض نقل مسلحي النصرة اذ تم استقدامها من بلدة فليطا السورية نحو سهل الرهوة ووادي الخيل وصولا الى الأراضي اللبنانية.



ويستغرق مسار القوافل التي ستنقل المسلحين وعائلاتهم والنازحين 5 ساعات داخل الأراضي السورية.



وتوقعت مصادر أن يرافق الحافلات نازحون سوريون بسياراتهم الخاصة .

