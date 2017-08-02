الحرس الثوري يستخدم طرق جديدة لتهريب السلاح للحوثيين

التحايل على القرارات الأممية والدولية صفة يملكها #الحرس_الثوري_الإيراني منذ سنوات، آخر ما يقوم به الحرس هو ما كشفته وكالة رويترز من نقل للسلاح والمخدرات من #إيران إلى #الحوثيين في #اليمن.

وكشف تقرير خاص بوكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، عن أن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طرق جديدة عبر #الخليج لنقل شحنات أسلحة إلى حلفائه الحوثيين.

وأبلغت مصادر إيرانية وغربية "رويترز" أن إيران كانت ترسل أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين، إما مباشرة إلى اليمن أو عبر #الصومال.

غير أن الاحتكاك بسفن البحرية الدولية جعل الحرس الثوري خلال الأشهر الستة الماضية يلجأ إلى استخدام مياه الخليج الواقعة بين #الكويت وإيران وفق رويترز.

المسار الجديد تنطلق فيه سفن إيرانية من مرافئ صغيرة وتنقل عتادا إلى قوارب صغيرة في أعلى الخليج، حيث تواجه تدقيقا أقل ليتم تسليم الشحنات في ممرات ملاحية دولية.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أنه يتم تهريب أجزاء الصواريخ وبطاريات إطلاقها التي لا يمكن إنتاجها في اليمن.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه يتم أيضا تهريب النقود والمخدرات التي تستخدم لتمويل أنشطة الحوثيين، وفق وكالة رويترز.

