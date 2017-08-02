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الحدث

الكويت تنفي استخدام إيران لمياهها لتسليح الحوثيين

المصدر: الحدث.نت
شعار وزارة الخارجية الكويتية
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نفى مصدر مسؤول في وزارة #الخارجية_الكويتية صحة ما نشرته وكالة رويترز حول استخدام #إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات #أسلحة ومستشارين عسكريين إلى #ميليشيات #الحوثي في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في #اليمن الذي تقوده #السعودية .

وأكد المصدر أن #المياه_الإقليمية لدولة #الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، وأنها لم ترصد أية أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.

كلمات دالّة

#الخارجية الكويتية, #إيران, #أسلحة, #ميليشيات, #الحوثي, #اليمن, #السعودية, #المياه الإقليمية, #الكويت

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