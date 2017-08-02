الكويت تنفي استخدام إيران لمياهها لتسليح الحوثيين

نفى مصدر مسؤول في وزارة #الخارجية_الكويتية صحة ما نشرته وكالة رويترز حول استخدام #إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات #أسلحة ومستشارين عسكريين إلى #ميليشيات #الحوثي في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في #اليمن الذي تقوده #السعودية .

وأكد المصدر أن #المياه_الإقليمية لدولة #الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة، وأنها لم ترصد أية أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها.