ترمب يوقّع عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وموسكو ترد

وقع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على #قانون يفرض #عقوبات ضد #روسيا و #إيران و #كوريا الشمالية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، بعد أن عارض في جلسات خاصة فرض هذه العقوبات وعمل مساعدوه على الضغط من أجل عدم فرضها.

وذكرت مصادر البيت الأبيض أن ترمب وقع القانون خلف أبواب مغلقة بعيدا عن الكاميرات. ويفرض القانون مجموعة قاسية جديدة من العقوبات على روسيا، بسبب اتهامها بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي، وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

من جهته صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالات الأنباء الروسية أن "هذا الأمر لن يغير شيئا"، مضيفا أن "إجراءات الرد (من جانب موسكو) سبق أن تم اتخاذها".

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، قال إنهم يسمعون تصريحات متضاربة من البيت الأبيض بشأن العقوبات الجديدة.