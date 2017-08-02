واشنطن تطالب بإنهاء وجود إيران في سوريا

طالب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بضرورة إنهاء الوجود العسكري الإيراني في سوريا، مؤكدا في الوقت ذاته على موقف بلاده من أنه لا وجود للأسد في مستقبل البلاد.

وأبدى تيلرسون رغبة بلاده توسيع اتفاقيات مناطق تخفيف التوتر، مشددا على أهمية العمل مع روسيا لتثبيت الاستقرار في سوريا بعد هزيمة داعش.

وقال ":نعمل مع روسيا من أجل سوريا موحدة وغير مقسمة حيث يمكن للسوريين وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة واختيار قيادتهم ولا تزال وجهة نظر واشنطن أنه لا مستقبل للأسد في حكم سوريا".

واضف "أما الأمر الأخر هو أن التأثير الإيراني والوجود العسكري يجب أن ينتهيا في سوريا وعلى الجنود الإيرانيون العودة إلى طهران سواء من الحرس الثوري أو الميليشيات التي جلبت إلى سوريا، نعمل مع روسيا وحققنا بعض التقدم بالاشتراك مع الأردن لإيجاد مناطق خفض توتر في جنوب سوريا والوضع متماسك، كما نبحث عن سبل كفيلة بتكرار التجربة في مناطق أخرى وخاصة في الجزء الشمالي من سوريا".

