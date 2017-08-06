الجيش اللبناني يتمركز في 3 تلال بجرود عرسال

أفاد مراسل "الحدث" في لبنان بأن وحدات من الجيش أنهت تمركزها في تلال ضليل الأقرع ودوار النجاصة وقلعة الزنار في منطقة وادي حميد في جرود عرسال لمحاصرة مواقع داعش من جهة الشمال.

ومع مواصلة القصف العنيف باتجاه مناطق داعش، تتقدم في هذه المرحلة وحدات خاصة من الجيش باتجاه مواقع التنظيم في تلال رأس بعلبك بعد حرف الجرس.

وكانت صحيفة "الحياة" نقلت عن مصادر عسكرية لبنانية، تأكيدها استمرار التواصل مع الجانب الأميركي حول الدعم المطلوب.

لكن التقرير أكد أن لا معطيات متوفرة حالياً فيما يتعلق بدعم جوي من قبل التحالف الدولي.

وأوضحت المصادر أن الأميركيين يتجاوبون بسرعة مع ما يطلبه الجيش من ذخائر وأسلحة.