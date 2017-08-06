الحرائق تشتعل بغابات في تونس.. واشتباه بافتعالها

أتت الحرائق المندلعة في غابات تونس على ألفي هكتار، بحسب ما أعلنت عنه السلطات، مرجحة أن يكون جزء منها اندلع نتيجة عمل متعمد.

ويكافح رجال الإطفاء والدفاع المدني منذ أسبوع تقريباً الحرائق التي اندلعت بشكل شبه متزامن في جبال محافظات جندوبة وبنزرت والكاف والقصرين وقفصة.

وحذر مسؤول تونسي من أن السلطات التونسية لن تتهاون مع من يثبت ضلوعه بتلك الحرائق، مشيراً إلى أن عدد الذين تم القبض عليهم بتهمة إشعال النيران يصل إلى مئة شخص.

كما اضطرت السلطات لإجلاء عدد من العائلات التي تعيش في المناطق الجبلية القريبة من الحرائق.