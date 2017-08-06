القدس.. 6 عائلات يهددها الاحتلال بالتشريد

فضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتصاماً لسكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة احتجاجاً على نية إخلائهم من البيوت بحجة أن ملكيتها تعود لليهود.

وقال محمد شماسنة، من حي الشيخ جراح الذي سيضطر لإخلاء بيته المتواضع: "بعد الـ67 تبعنا لحارس أموال الغائبين ضلينا نمضي معهم عقود كل سنة لحد ما قالوا في ورثة لصاحب البيت اليهودي وبدهم إياه".

أما أم محمد شماسنة فأوضحت أن الإسرائيليين "قالو بدكم تخلو البيت ولا نيجي نفضي شوفي مهو فيلا!".

سكان الحي الذين يهدد نفس القضاء 6 من بيوتهم، واستولى مستوطنون على منازل وأراضي بعضهم، اعتصموا للتعبير عن احتجاجهم قبل أن تسارع شرطة الاحتلال لفض الاعتصام.

وقال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، إن "المحاكم الإسرائيلية ظالمة تجاه المقدسيين ولا تعطيهم حقوقهم".

من جهته، قال زياد الحموري، مدير مركز القدس الاقتصادي، إن "القضية ليست قضية قضاء، لأنه في القانون نحن تحت الاحتلال ولا يجوز تغيير أي شيء".

الموعد الأخير لإخلاء البيت هو الأربعاء المقبل ليرسم ملامح مرحلة تشريد جديدة في القدس.

ويعيش سكان "الشيخ جراح" في الحي لأكثر من نصف قرن، ولكنَّ لإسرائيل مشاريع استيطانية في هذا الحي، منها مدرسة دينية ومؤسسات حكومية ستجعل عشرات من سكان الحي مهدّدين بالإخلاء.