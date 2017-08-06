كيف يساهم الجيش الأميركي في معركتي عرسال والقاع؟

نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر عسكرية لبنانية، تأكيدها استمرار التواصل مع الجانب الأميركي حول الدعم المطلوب.

لكن التقرير أكد أن لا معطيات متوفرة حالياً فيما يتعلق بدعم جوي من قبل التحالف الدولي.

وأوضحت المصادر أن الأميركيين يتجاوبون بسرعة مع ما يطلبه الجيش من ذخائر وأسلحة

وأفاد تقرير الحياة أن هذه التصريحات تتقاطع مع تقارير سابقة عن أن الجيش تلقى مدافع وقاذفات وذخيرة صواريخ فائقة الدقة لدك تحصينات داعش، وأن طائرات نقل أميركية تتولى نقل هذه المعدات منذ مدة.

كما أن الجانب الأميركي يزود الجيش بالمعلومات عن تحرك المسلحين.

ونقلت الحياة عن مصادر سياسية أخرى، أن أميركا وبريطانيا رفضتا أي دور لميليشيات حزب الله في المعركة على اعتبار أنها تساعد الجيش كي يقوم بالمهمة وليس الحزب.

وخلص تقرير الحياة إلى أن الرفض الغربي يتلاقى مع تحليلات المراقبين عن أن الطرف الذي ستكون له اليد الطولى في معركة التخلص من داعش والبؤر الإرهابية سيعزز موقعه السياسي.