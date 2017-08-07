المنامة: سياسات الدوحة تشكل خطراً على دول الخليج

شدد #وزير_الداخلية_البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في حديث أجراه مع صحيفة #الشرق_الأوسط على أن السياسات القطرية تشكل خطرا على أمن دول مجلس التعاون.

وأكد آل خليفة أن تلك التهديدات تتم عبر إيواء #الدوحة عناصر متطرفة وإرهابية.

وأشار وزير الداخلية البحريني إلى أن قطر مستمرة بالتدخل في الشأن الداخلي لبلاده، وقال إن أهم أشكال التدخل هو تصدير الفكر المتطرف.

واتهم الدوحة بمحاولة التجسس على الأجهزة الأمنية والعسكرية في #البحرين.

وحول دور إيران، أوضح وزير الداخلية أن #طهران تركز حالياً على نقل تكنولوجيا صناعة المتفجرات لدعم الإرهاب.