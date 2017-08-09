الأمن السعودي يقترب من القضاء على المسلحين بحي المسورة

مارس أعضاء تنظيم مسلح #الإرهاب في بلدة #العوامية شرق #السعودية، وحوّل #حي_المسورة القديم إلى وكر لانطلاق عملياته.

من جهتها، بادرت بلدية القطيف إلى هدمه وتحويله إلى مشروع تنموي، وقبل ذلك مكنت السكان من تعويضات مالية عن عقاراتهم.

وقد دفعت هذه الخطوة المطلوبين في قضايا الإرهاب إلى استهداف شركات المقاولات المطورة للمشروع، ورجال الأمن لإعاقة العملية التنموية.

من جانبه، منح الأمن السعودي المطلوبين مهلاً زمنية لتسليم أنفسهم. وبعد تمهل، قرر حسم الملف، والدفع بقوة حاسمة لإنهاء ملف الإرهاب في بلدة العوامية شرق البلاد.

وبادر ثلاثة من المطلوبين إلى تسليم أنفسهم طوال الأيام الماضية.

وتأذت البلدة الواقعة في محافظة #القطيف على مدى سنوات من الإرهاب، بحوادث راح ضحيتها رجال أمن سعوا إلى فرض النظام، ومدنيون تعرضوا للقتل والخطف.