تركيا تبني جدارا على حدودها مع إيران بطول 144 كلم

بدأت السلطات التركية بناء جدار على حدودها مع ايران بطول 144 كيلومترا وذلك لضبط تحركات حزب العمال الكردستاني على حدودها.



هذا وكان وزير الدفاع التركي اعلن في يونيو الماضي عن اكتمال بناء ما يقرب من 700 كيلومتر لجدار على الحدود مع سوريا. يشار الى ان تركيا كانت منذ عام 2015 شرعت ببناء جدار على حدودها مع سوريا لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش والعبور غير القانوني من بلد إلى آخر.

