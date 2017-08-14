من المملكة إلى أميركا..هكذا وثّق مقاتلون سعوديون رحلتهم

وثّق مقاتلون سعوديون رحلتهم التي أمضوها خلال خمسة أيام بصحبة السحب، وعاشوا الفصول الأربعة من حرارة وجفاف ومطر وضباب.

وقطع المقاتلون 9 آلاف ميل من الشرق إلى الغرب انطلاقاً من قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف وانتهاء بقاعدة نيلس في ولاية نيفادا الأميركية، من أجل المشاركة بخبرتهم في التمرين المشترك للعلمين الأخضر والأحمر.

كان ارتفاعهم 30 ألف قدم عن سطح البحر، ومدة الرحلة التي لم تكن كأي رحلة على مقاعد طائرة مدنية، 17 ساعة. لا طعام أو شراب بحوزتهم، أو حتى مكان لقضاء حاجتهم، إذ يعتبر الأمر بالنسبة إليهم بمثابة تمارين بسيطة تدربوا عليها كونهم مقاتلين.

وكانت قارتا إفريقيا وأوروبا ضمن خط السير الجوي، كما شهد المحيط الأطلسي لحظة تعبئة الوقود للمقاتلات من قبل طائرة الـMRTT.

يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أهّلت مقاتليها بأن يخوضوا أصعب الظروف مهما بلغت مدة مهمتهم وتعددت تضاريسها.