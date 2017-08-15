لبوة تنتقل من حلب إلى تركيا فالأردن.. وتلد أسداً صغيرا

أنجبت #لبوة أجليت من حديقة للحيوان في #حلب إلى #تركيا ومنها إلى #الأردن اسدا صغيرا في محمية قرب عمّان.

وكانت منظمة معنيّة بإنقاذ الحيوانات التي تعيش أوضاعا صعبة في أي مكان في العالم أجلت اللبوة من حديقة في حلب في آخر يوليو، ونقلتها مع اثني عشر حيوانا آخر إلى تركيا حيث تلقت العناية اللازمة.

ثم نقلت هذه الحيوانات، وهي خمسة أسود ونمران ودبّان وضبعان وكلبان، من تركيا إلى الأردن،.

وبعد ساعات على وصول اللبوة إلى محمية "المأوى" قرب عمّان يوم السبت وضعت حملها. وهي وصغيرها في حالة صحية جيدة بحسب الطبيب البيطري المسؤول عن مهمة المنظمة.

