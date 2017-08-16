تسجيل صوتي يثبت تآمر قطر لقلب نظام الحكم في البحرين

كشفت البحرين، الأربعاء، عن وجود تسجيل لاتصال بين مسؤول في القيادة القطرية وعلي السلمان أحد المتهمين بالإرهاب.

وأكدت المنامة واقعة الاتصال بين #حمد_بن_جاسم والمدان بالإرهاب علي السلما، وبث التلفزيون البحريني التسجيل المذكور، لافتاً إلى وجود تنسيق عالي المستوى من مهندس الفوضى في المنطقة بحسب تعبيره مع رأس الإرهاب في #البحرين لزعزعة الأمن وقلب النظام في البحرين

وأفاد التقرير التلفزيوني إلى أن حمد بن جاسم طلب عدم وقف الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وأوضحت المنامة أن المبادرة القطرية دعت إلى تشكيل حكومة انتقالية في #البحرين.

