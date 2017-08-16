لبنان.. الجيش يستعيد 3 تلال من داعش في جرود رأس بعلبك

شهدت الحدود اللبنانية السورية فجر الأربعاء تطورات ميدانية، حيث أفادت مصادر الحدث بأن #الجيش_اللبناني بدأ بالتقدم براً من محور جرود #عرسال باتجاه جرود #رأس_بعلبك، وذلك بعد قصف عنيف بالمدفعية، ما مهد للتقدم صوب ثلاث تلال كانت تحت سيطرة #داعش، واستعادتها.

إلى ذلك، أفيد عن سقوط أربعة جرحى للجيش اللبناني في المواجهات وخمسة قتلى لتنظيم داعش.

يشار إلى أن القصف المدفعي والصاروخي للجيش على مواقع داعش في جرود رأس بعلبك والقاع يتواصل منذ الليل الفائت (ليل الثلاثاء-الأربعاء) وقد ترافق ذلك مع استقدام تعزيزات للجيش إنتشرت بالجرود.

ولا تزال مدفعية الجيش تقصف في هذه الاثناء مواقع داعش بجرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة حيث يشتد القصف حينا ويتقطع حينا آخر، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية للأنباء(الوكالة اللبنانية الرسمية)



وكانت قيادة الجيش اللبناني أفادت الثلاثاء أن وحدات عسكرية تقدمت في مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد من ناحية جرود #عرسال. كما أفادت بأن الجيش واصل أمس عملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات داعش في جرود #رأس_بعلبك و #القاع

كما كانت مصادر عسكرية قد أفادت بأن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات إضافية الى المنطقة، وكثف من قصفه المدفعي والصاروخي ، بعد جولة تفقدية أجراها قائد الجيش جوزيف عون للوحدات العسكرية في جرود رأس #بعلبك شمال شرق #لبنان